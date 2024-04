Le lacrime di Edoardo | tifoso della Roma malato terminale | «Tra le date dell’eutanasia il 22 maggio | ma c’è la finale di Europa League Vincetela per me» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 aprile 2024) Radiona, una delle più famose, spazio dedicato alle telefonate dei tifosi. Tra gli auspici per il prossimo incontro casalingo contro il Milan e gli auguri per la pronta guarigione del difensore Ndicka, uscito dal campo in barella domenica scorsa, chiama. «Ciao sono, non vorrei parlarepartita con l’Udinese», esordisce ila Te la do io Tokyo, popolare programma radiofonico di Tele Radio Stereo. «Volevo dire una cosa più in generale», prosegue, con la voce che si incrina un poco, «io ho una malattia, tale che non mi fa morire ma la qualitàvita è quella che è». L’atmosfera cambia di colpo, c’è da credere che ascoltatori e conduttori abbiano trattenuto il fiato. «Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha ...