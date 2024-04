Le giovanili del Milan in lutto. Bagno di folla per l'ultimo saluto all'allenatore Costantino Borneo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) C’era la giovanissima stella del, Camarda. C’era anche Paolo Maldini. C’erano tutti i ragazzi dell’Under 12 rossonera, ma la delegazioneista in quel di Legnano nella chiesa dei SS. Martiri era davvero numerosa per, ex allenatore e giocatore che è morto dopo una grave e rapidissima malattia. Un decesso improvviso che ha spaventato il mondo del calcio, letteralmente senza parole dopo quanto accaduto a questo ex atleta che fino a qualche mese fa stava benissimo. Presenti tantissimi ex giocatori e addetti ai lavori di svariate categorie: dalla serie A alla Promozione fino alle squadre, oltre a qualche presidente di società di zona. Tutti uniti nel nome diche in questi anni si è fatto ...