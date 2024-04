“Le ceneri di Primavalle” | il ricordo dei fratelli Mattei nella nuova canzone di Francesco Mancinelli Video

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr – A 51 anni di distanza dall’attentato didove furono uccisi iVirgilio e Stefano, Rupe Tarpea ha pubblicato ildelladiLedi. Ledi, ildeiUnainedita per ricordare i terribili fatti di quella notte del 16 aprile 1973, quando i militanti di Potere operaio Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo diedero alle fiamme la casa di Mario, segretario della locale sezione “Giarabub” del Movimento Sociale Italiano. In quel rogo morirono due dei suoi sei figli, ...

Rogo Primavalle, un murales in memoria dei fratelli Mattei - La Regione Lazio ha stanziato ventimila euro per la realizzazione dell'opera per non dimenticare la tragedia che colpì i figli del segretario MSI ...romatoday