Lazio | il club al fianco di ADMO nel ricordo di Sinisa Mihajlovic L'incontro stamattina in una scuola a Roma

Felipe Anderson ha annuncia to l’addio alla Lazio al termine di questa stagione . Ecco le parole del brasiliano tramite i social Felipe Anderson , attaccante della Lazio , ha annuncia to l’addio alla ... (calcionews24)

“Per me le ultime settimane sono state difficili per quello che è successo. Non sarò nel prossimo anno nel progetto. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, è giusto farmi da parte in questo ... (sportface)