Lazio | caccia al post-Felipe Anderson Con Tudor si cambia modulo | tutti i nomi

(Di martedì 16 aprile 2024) L`addio di, che era nell`aria ma che ormai è stato certificato in direzione Palmeiras a parametro zero apre molte riflessioni...

Serata dai due volti in casa Lazio : da una parte la vittoria contro la Salernitana, dall’altra il caso Luis Alberto e la contestazione nei confronti del presidente Lotito : “bisognerebbe chiedere il ... (calcioweb.eu)

Gudmundsson su rigore, il Genoa ferma la Fiorentina - La Fiorentina deve ancora rinviare l'appuntamento con la vittoria che le manca in campionato dal 2-1 sulla Lazio datato 26 febbraio: contro il Genoa la squadra di Vincenzo Italiano non è riuscita ad a ...ansa

Enzo Raiola annuncia: "Romagnoli rimarrà alla Lazio" - Felipe Anderson andrà al Palmeiras, Luis Alberto ha chiesto la cessione, ma Alessio Romagnoli resterà alla Lazio, lo ha annunciato al Corriere ...sportmediaset.mediaset

Elezioni Europee 2024, da Roma a Bruxelles. Ecco i nomi dei candidati in corsa - Zingaretti a Tajani, Tidei a D'Amato: ci sono diversi nomi in ballo nei partiti romani. Anche il ritorno di Renata Polverini. E il risultato di giugno per qualcuno avrà effetti molto rilevanti nel Laz ...romatoday