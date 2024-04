L’attrice Lucrezia Lante della Rovere | «Le donne mostrificate dalla chirurgia plastica | vorrei diventare una bella vecchia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 aprile 2024)ha 57 anni e non ha problemi ad ammetterlo: «E non capisco chi polemizza con il fatto che, sotto le foto delle attrici, venga sempre specificata la data di nascita. Che c’è di male? È meglio dire quanti ne hai e poi, magari, sentirti rispondere che te li porti bene. Sono abituata a dire le cose come stanno, è il mio carattere». In un’intervista a La Stampa la madre di due gemelle ed attrice di cinema, teatro e tv racconta il suo esordio sul grande schermo con Mario Monicelli in Speriamo che sia femmina: «Avevo 19 anni, ero magrissima e molto timida, in casa mi chiamavano “scrocchiazeppi”, uno scricciolo. Monicelli aveva già allora una visione esatta su quello che i maschi sarebbero diventati e su quanto lestessero prendendo coscienza ...