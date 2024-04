LaStampa e Corriere contro le “Case Green” | cosa c’è dietro il “risveglio” dei giornaloni e cosa scrivono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Prendiamola come una buona notizia, adesso anche i paladini italiani del, come il, Repubblica e altre testate baluardo del Sistema, si stanno svegliando. Mentre fino a pochi mesi fa sviolinavano per la transizione verde imposta da Bruxelles, ora sono tutte lì a criticare la misura e a fare i conti. Dicevamo: è uan buona notizia, così il nostro canto solitario diventerà un coro. Camilla Conti, su LaVerità, ha messo in fila le osservazioni dei. Parte con Alessandro Barbera che, su, fa una stima di quanto ci costerà da qui al 2030 la nuova direttiva Ue sulle: fino a 600 milioni, per stare bassi. E si chieda se valga la pena investire una cifra cosi ingente per migliorare l’efficienza degli immobili. Buongiorno, viene ...