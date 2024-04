L’arte è una forma di espressione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Partendo dal presupposto che tutte le espressioni artistiche, siano esse musica, pittura, scrittura, scultura o danza, sono per noi fortemente legate alle emozioni, in quanto spesso per i ragazzi e le ragazze della nostra età è più semplice esprimersi attraverso unaartistica piuttosto che con le parole. Abbiamo trovato molto interessante la possibilità di poter partecipare ad uno o ad entrambi i laboratori espressivi proposti in orario pomeridiano dalla nostra scuola, l’istituto comprensivo Marignano. Questi laboratori fanno parte degli interventi di co-progettazione definiti all’interno delle azioni del Tavolo comunità del distretto di Riccione, previsti nella scheda n. 320 del Piano di zona - Extrascuola. Tenuti da esperti della cooperativa sociale il Millepiedi, i due laboratori sono stati rivolti alle sole classi seconde della secondaria di primo grado. ...