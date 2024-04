L’apertura del nuovo microbirrificio di Campogalliano è un evento che si festeggia tutti i giorni

(Di martedì 16 aprile 2024) «A fam la bandiga» è un modo di dire dialettale che si usa nella zona di Modena e Bologna e si traduce con «facciamo la bandiga». Si tratta dell’usanza di celebrare la fine di un’opera, di un lavoro – attestata già nel 1180, quando a Forlì si festeggiò il completamento del campanile di San Mercuriale – nata perre la fine della costruzione di una casa, sulla quale, una volta finita, si metteva una bandiera per poi bere e mangiare in abbondanza tra amici, colleghi e famiglie. È ilmento per il raggiungimento di un obiettivo, la fine di un grande lavoro: dalla costruzione di una casa, appunto, alla fine della stagione del raccolto. Ora, a, nel modenese, ci sono quattro amici che hanno deciso di «fare bandiga», nel loroappena ...

Il piano B c’è. Per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 le soluzioni di riserva sono già pronte, assicura il presidente francese Emmanuel Macron. “C’è un piano B e anche dei ... (lanotiziagiornale)

E finalmente la festa ha avuto inizio, dopo averla tanto attesa. In un clima gioioso si è alza to il sipario sul Salone del Mobile , vetrina internazionale, 62esima edizione che parte con il botto, ... (ilgiorno)

Il Trofeo AS Premana - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Ex Upim, cresce l’appeal: arriva un altro negozio e il restyling è ormai all’ultimo step - MACERATA Continua il rilancio dell’ex Upim che vanta sempre maggiore appeal per le attività commerciali che vogliono investire nel cuore della città. Proprio in questi ...corriereadriatico

Foto tratta da “Grand Hotel: Rimini il mito” di Letizia Magnani, Ed. Minerva - Conosciamo i Grand Hotel, emblema di eleganza e capaci di accogliere quel turismo che, tra Otto e Novecento, scopriva il nostro Paese.linkiesta