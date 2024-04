L’apertura del nuovo microbirrificio di Campogalliano è un evento che si festeggia tutti i giorni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) «A fam la bandiga» è un modo di dire dialettale che si usa nella zona di Modena e Bologna e si traduce con «facciamo la bandiga». Si tratta dell’usanza di celebrare la fine di un’opera, di un lavoro – attestata già nel 1180, quando a Forlì si festeggiò il completamento del campanile di San Mercuriale – nata perre la fine della costruzione di una casa, sulla quale, una volta finita, si metteva una bandiera per poi bere e mangiare in abbondanza tra amici, colleghi e famiglie. È ilmento per il raggiungimento di un obiettivo, la fine di un grande lavoro: dalla costruzione di una casa, appunto, alla fine della stagione del raccolto. Ora, a, nel modenese, ci sono quattro amici che hanno deciso di «fare bandiga», nel loroappena ...