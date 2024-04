L’antipolitica della competenza | uguale e contraria all’uno vale uno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) Il tweet del senatore Lucio Malan sul malore che ha colpito un calciatoreRoma non meriterebbe di per sé molte più parole di quelle che gli ha dedicato Roberto Burioni, accusandolo di alimentare e diffondere paure infondate e diffidenza nei confrontiscienza. Se non fosse per due aspetti. Il primo è che Malan è il capogruppo in Senato di Fratelli d’Italia, uno degli esponenti di maggiore peso dentro il partito, non l’ultimo arrivato, e non è nuovo a questo genere di messaggi, più o meno in codice. Questo infatti il testo del tweet, scritto nel tipico linguaggio biforcuto dell’insinuazione e dell’allusione, che accompagnava il videopartita: «Le drammatiche immagini del malore di Evan #N’Dicka. A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni ...