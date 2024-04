Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti a garantire transizione ecologica e digitale perché le aziende sono chiamate a un grosso ... (dayitalianews)

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ?Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti a garantire transizione ecologica e digitale perché le aziende sono chiamate a un grosso cambiamento ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – “Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti a garantire transizione ecologica e digitale perché le aziende sono chiamate a un grosso cambiamento ambientale di ... (corrieretoscano)

Trasporti, Galdi (Anci): “Servono risorse per una mobilità di qualità” - Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per realizzare un progetto condiviso nell'ambito della Military Mobili ...informazione

Lancione (Gtt): "Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti" - “Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti a garantire transizione ecologica e digitale perché le aziende sono chiamate a un grosso cambiamento ambientale di business e di formazio ...adnkronos

Da oggi chi ha un abbonamento per il trasporto pubblico può richiedere il Bonus Mobilità - Con il progetto, promosso per la provincia di Cuneo da Grandabus, saranno disponibili voucher da utilizzare per taxi, navette, noleggio biciclette e altri servizi di mobilità alternativa ...cuneodice