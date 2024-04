Lancione Gtt | “Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “Ledelnona garantire transizione ecologica e digitale perché le aziendechiamate a un grosso cambiamento ambientale di business e di formazione del lavoro dei dipendenti. Il concetto delè legato a decenni fa, ma deve tenere conto delleche Asstra ha commissionato”. Lo ha detto la Vicepresidente Asstra e Amministratore Delegato di Gtt S.p.A. di Torino, Serena, a margine del XVIII Convegnodi Asstra in corso a Roma. “La transizione rappresenta un cambio fondamentale per le aziende cosiddette energivore ma che ancora non usufruiscono di aiuto – ha continuato – dobbiamo ...