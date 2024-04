L’amore per il pallone e l’amara promessa | Mister | oggi segno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) C’era tanta attesa per il suo ritorno in campo. Mattia Giani faceva la differenza in Eccellenza. Il Castelfiorentino puntava molto sul suo talentuoso numero sette, e lui dava in ogni occasione tutto se stesso per non deludere compagni e allenatore. "Poco prima del fischio di inizio, mi ha guardato e mi ha detto che avrebbe segnato, e avremmo vinto la partita", spiega l’allenatore Nico Scardigli. Non ci è riuscito, purtroppo. Perché Mattia è crollato a terra al quindicesimo minuto, ha perso i sensi e non li ha più riaperti. "Era un ragazzo d’oro, un professionista per la categoria – spiega il dg del Castelfiorentino, Andrea Vaglini –, il giorno prima della partita si era svegliato alle sette di mattina per andare a fare degli esercizi in palestra e allungare meglio un muscolo che nell’ultimo periodo gli aveva dato noia. Siamo senza parole, non riusciamo ancora a crederci". Il padre e ...