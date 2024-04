L’allenatore più inaspettato ad arrivare in Serie B

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 16 aprile 2024) 13 aprile 2021. Poche righe, comunicato scarno: Guido Pagliuca non è più il tecnico della Pianese, squadra del comune di Piancastagniaio, vicino al monte Amiata, al confine con la provincia di Grosseto. L’esonero arriva dopo un 2-2 interno contro il Lornano Badesse, con la squadra a meno cinque dai playoff. La decisione «non è dettata dai risultati sportivi, ma da una presa di posizione della società» scrive la dirigenza bianconera nel comunicato. Per Pagliuca è il sesto esonero della sua carriera: sarà anche l’ultimo. Tre anni dopo quel comunicato, l’8 aprile del 2024, Guido Pagliuca è alla guida della Juve Stabia promossa inB. In mezzo un percorso tortuoso, durato anni, che ha portato il tecnico nativo di Cecina, in provincia di Livorno, dal calcio locale giovanile fino al secondo livello professionistico del calcio italiano. Una storia quasi tutta toscana ...