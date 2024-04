L’allenatore Della Bona furioso Sembra che qualcuno voglia penalizzarci»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) È un Pietrasantaquello che torna con solo un punto in tasca dalla trasferta di Lamporecchio. "Ci mancano due, se non tre, rigori" tuonaGiuseppe. La dirigenza biancoceleste gli fa eco, col presidente Fabrizio Sacchelli, ed alza la voce: non ci sta al “trattamento arbitrale“ ricevuto contro la Lampo Meridien... senza poi dimenticare il fatto che non c’è stata la contemporaneità d’inizio con la partita del Viareggio a Castelnuovo (posticipata di un’ora per decisioneQuestura di Lucca, con motivazione relativa all’ordine pubblico). Proprio il tecnicotorna sull’1-1 di ieri l’altro e sugli episodi incriminati. ’Beppe’, che cosa è successo in campo? "Abbiamo avuto solo venti minuti di sbandamento una volta preso il gol ...