L’album e il tour degli Ex-Otago

(Di martedì 16 aprile 2024) Auguri è il nuovo album fuori dal 12 aprile. Il disco arriva a distanza di quasi 5 anni dal loro ultimo progetto discografico. Un disco di 10 tracce che include gli ultimi successiOtaghi (Con te, La puzza della città, Mondo Panico) e 7 brani inediti, arricchito dalle preziose collaborazioni con Fabri Fibra, Olly e Coma Cose. Un album di esperienza delicatissimo che racconta storie di vita particolari, che si intrecciano in narrazioni straordinarie di esistenze ordinarie. Uno specchio che riflette spigoli e curve della realtà, in cui la band si immerge alla ricerca di un senso di appartenenza, nella straordinaria ordinarietà della quotidianità. Da maggio i brani del nuovo disco risuoneranno dal vivo nelestivo AUGURI –ESTATE 2024: 11 appuntamenti in programma fino a settembre, prodotti da Magellano ...

Angelica è una donna determinata e consapevole delle sue capacità e del suo talento. La passione per la musica non ha tardato a manifestarsi e adesso prosegue la sua carriera di cantautrice e ... (velvetmag)

Mark Knopfler: «Coi Dire Straits…" - Perché in ‘One Deep River’ fa musica geolocalizzata. Perché il periodo tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60 lo affascina. Perché non trae più la sua identità dalla chitarra. Perché ha venduto ...informazione

Ex Otago, ecco l'album Auguri: "Siamo più rassicuranti e anziani, il tour sarà immersivo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ex Otago, ecco l'album Auguri: 'Siamo più rassicuranti e anziani, il tour sarà immersivo' ...tg24.sky

Il tour degli Africa Unite parte da Resistenza In Festa a Gemonio. Bunna: “Felici di esserci per una data così significativa” - Appuntamento per il 26 aprile all'area Feste di Gemonio, dove è in programma anche una giornata con Gaza Free Style e molto altro organizzata il Comitato Il Farina ...varesenews