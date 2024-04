L’aggiornamento di aprile 2024 del Samsung Galaxy A53 arriva in Europa

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 16 aprile 2024)di sicurezza disarà disponibile questa settimana per ilA53 in, dopo un rilascio limitato negli Stati Uniti risalente a qualche giorno fa. Come riportato da “SamMobile“, il telefono della serie A, vecchio di due anni, continua a ricevere aggiornamenti regolari fino ad oggi e ha ottenuto il suo ultimo importante upgrade del sistema operativo, Android 14 con la One UI 6.0, alla fine del 2023. Da allora, il colosso di Seul ha rilasciato alcuni aggiornamenti di sicurezza per ilA53, con l’ultimo ora disponibile in alcune Regioni.con la patch dinon contiene nulla di interessante oltre alle ultime correzioni di ...