Lagarde | ' verso taglio dei tassi se non ci sono shock'

(Di martedì 16 aprile 2024) "Stiamo osservando un processo disinflazionistico. Se si muove in linea con le nostre attese ci avviamo a un momento in cui possiamo moderare" la politica monetaria a patto che non ci siano altri. Lo afferma la presidente della Bce Christinein un'intervista a Cnbc a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, rispondendo a chi le chiedeva se la Bce taglierà iin giugno.non commenta invece sulla possibilità di tre tagli deinel 2024.