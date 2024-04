La Vis si rialza con i complimenti del Perugia Fomisano | Pesaro ha avuto più motivazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Questa volta la Vis ha spinto parecchio. Ha pigiato sull’acceleratore e ha messo alle corde l’avversario per (quasi) tutta la partita. Un atteggiamento aggressivo, a chiudere gli spazi fin nella metà campo avversaria, costringendo ila non fare la partita, ma a subirla. Un primo, evidente, cambiamento, la cura Stellone lo ha già prodotto. La squadra ha acquistato metri in campo e di conseguenza più consapevolezza di potere disporre dell’avversario, e più coraggio. Lo si è visto a Rimini e ancor più contro ilche, è bene ricordarlo, ha perso parecchio terreno fuori casa, ma che resta comunque una squadra di prima fascia e che asi giocava il terzo posto. Del resto sono stati gli stessi avversari ad accorgersi che qualcosa, a, stava cambiando, loro malgrado: "E’ una sconfitta che fa male – ...