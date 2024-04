La Toscana stanzia 10 milioni per ripristinare gli alloggi Erp sfitti

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - Un plafond di 10di euro perglidi edilizia pubblicapresenti in, affinché vengano rapidamente riutilizzati. E' quanto approvato dalla giunta regionale nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli. L'intervento, spiega una nota, permetterà, secondo le stime, di rimettere rapidamente a disposizione circa 500, a beneficio di chi è in attesa. Secondo il presidente della Regione Eugenio Giani "è una risposta importante all'emergenza abitativa e alla forte necessità dipubblici, che avverrà utilizzando il patrimonio disponibile, intervenendo su immobili che necessitano di ristrutturazione per poter essere assegnati. Questo ...

