La società di Trump continua a perdere valore In due settimane la partecipazione dell’ex presidente scesa da 5 a 2 miliardi

(Di martedì 16 aprile 2024) Scivolano anche oggi a Wall Street le azioni Truth, il social di Donald. Il calo è per ora del 7%, innescato dall’annuncio del lancio di una piattaforma di streaming tv. Dopo un debutto boom, ildelle azioni ha iniziato a scendere inesorabilmente portandosi al di sotto deliniziale. La capitalizzazione dellaè passata da 10 a 3,4di dollari. A provocare i cali è stato l’avvio della procedura per consentire all’exe ad altri azionisti di vendere le loro partecipazioni prima della scadenza del prossimo settembre a cui sono attualmente vincolati. Lapiace a quegli investitori che comprano le azioni per fornire sostegno alla campagna di rielezione dinel 2024. Tuttavia ai valori attuali se ...