La Serie B contro la nuova Champions League | depositata un’interrogazione alla Commissione europea

Sedazioni forzate, percosse e ingiurie contro gli anziani ospiti del Noli Me Tollere di Sorso: 9 indagati - Appurati dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità poi una generale situazione di trascuratezza igienica e anche la somministrazione di cibo non idoneo ma anche l’ abbandono di persone incapaci, ...unionesarda

Blitz Giuntoli: soffia Kim a Napoli e Inter - le big di Serie A sognano di riportare il difensore coreano in Italia Intanto è pronto all’approdo in Campania Manna, non più operativo alla Continassa come testimonia l’assenza del dirigente ...calciomercato

Calcio: Foggia, il derby con l’Audace vale l’intero campionato - FOGGIA - Ultimi 180 minuti per capire se il Foggia, ora nei play off, potrà o meno continuare a coltivare il sogno degli spareggi per la promozione in Serie B. Un obiettivo che, per come si erano mess ...lagazzettadelmezzogiorno