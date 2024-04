La Sapienza non cede ai diktat anti-Israele e i collettivi assaltano il commissariato | agenti presi a calci e pugni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Scontri all’Università ladi Roma. Ancora proteste deicontroe la Nato con tre studenti fermati dalla polizia. Momenti di grande tensione si sono verificati, dovuti alla decisione del Senato accademico di negare il boicottaggio contro. Dopodichée studenti antagonisti hanno fatto partire la protesta prendendo di mira la rettrice Antonella Polimeni. Al grido di ‘Fuori la guerra dall’università’ gli studenti si sono riuniti al pratone de Lae hanno iniziato a camminare in corteo per i viali dell’ateneo sotto lo sguardo attento della polizia. Espongono bandiere e cattelloni. In uno si vede la Meloni e Netanyahu che si stringono le mani insanguinate. “In tutta Italia gli studenti si stanno mobilitando, c’è una comunità che non ...