La Russia senza Occidente? Ecco perché cessa di esistere

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 16 aprile 2024) Da quando, nell’ormai lontano 24 febbraio 2022, le forze russe lanciarono la loro “operazione militare speciale” contro Ucraina, adducendo il dovere di difendere le popolazioni russofone in quel Paese, ci si è interrogati – soprattutto nelle speculazioni giornalistiche ed accademiche dell’– sulle ragioni profonde di questa invasione, che sembrava uscita da un libro di storia di inizio Novecento o, peggio ancora, da un romanzo di fantapolitica. In una costante autoflagellazione è stato facile asserire, come fece Alessandro Orsini (che è entrato a buon diritto nell’ambito del cabaret), ma anche illustri diplomatici come Umberto Vattani, che le colpe remote ricadono sull’e sull’allargamento della Nato. Nel complesso queste analisi si fermano ai primi anni Duemila con qualche richiamo ai tardi anni Novanta, ma nulla più. Non si è ...