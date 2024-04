La Russa | Draghi ha i titoli per ambire ad ogni ruolo

(Di martedì 16 aprile 2024) "Lui sicuramente ha iper. Sulla ipotesi concreta non so dire niente e su quello che ha detto men che meno perché non ho letto" il suo discorso. Così il presidente del Senato Ignazio Lainterpellato dai cronisti a Montecitorio sull'intervento di Marioa La Hulpe e sull'ipotesi che possa essere in corsa per la presidenza della prossima Commissione europea.

UE, Draghi: “Proporrò un cambiamento radicale per l’Europa. Più adatta al futuro” - BELGIO - Per Mario Draghi, l’ex presidente della Bce e ora incaricato da Ursula von der Leyen a redigere un piano per lo sviluppo e la competititività dell'Europa, manca una strategia industriale com ...primapress

Draghi: competitività economica Ue va diretta verso l’esterno - Bruxelles, 16 apr. (askanews) – L’Ue ha adottato finora un concetto di competitività economica focalizzato in modo errato sulla concorrenza interna tra i paesi membri e non abbastanza su quella estern ...ildenaro