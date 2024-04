La retorica vuota del governo Meloni sull’Italia | tra nostalgia e passatismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) Della parola «Italia» la Presidente del Consiglio sta facendo un mantra. Bene, purché non si tratti di slogan o, peggio, di un ritorno al passato, a un’idea che, anziché unire, separa. La parola Italia si associa immediatamente a uno stile: moda, gastronomia, qualità della vita, arte. Insomma: bellezza. Tutti ingredienti che qui fioccano da secoli. Il punto è che la concorrenza è cresciuta e il tempo del Grand Tour finito da un pezzo. Un prodigioso passato non basta a mantenere il primato. Il genio, dunque. Marsilio Ficino ne dà una rappresentazione che ogni artista ha raccolto. Il genio è legato al temperamento malinconico, «uno stato d’animo che amplifica lo stato di veglia e incrementa il dubbio» (Daniela Ferrari). È la malinconia il dono del genio creatore, del talento, della creatività. Ascolta Aristotele: «Coloro che camminano, per così dire, su uno stretto sentiero tra due ...