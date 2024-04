La relazione di Bankitalia che accusa Daniela Santanchè | «Ha scritto falsità per avere prestiti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 aprile 2024) Unadidi aver falsificato i bilanci delle sue società. Che hanno ricevuto duedalla Banca Popolare di Sondrio per un totale di 2 milioni e 740 mila euro. Proprio su richiesta in un caso e con il supporto di una lettera della ministra del Turismo del governo Meloni. Con queiè riuscita a ottenere fondi di garanzia da parte dello Stato. Dichiarando investimenti e pagamenti di fornitori mai effettuati. La, insieme ad altre due firmate da Marco Pacini e Stefano Guarnieri di via Nazionale, è stata depositata l’11 aprile. Ed è finita agli atti dell’inchiesta di Milano in cuiinsieme ad altri 16 amministratori del gruppo Visibilia ...