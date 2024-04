La Rappresentante di Lista torna con il singolo Paradiso

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 16 aprile 2024)è ilche sancisce il ritorno de Ladi, che sarà protagonista di un 2024 di nuova musica e nuovi live Nuova musica per Ladi: il progetto della cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e del polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina pubblicherà venerdì 19 aprile il brano, opening track di un 2024 che la band annuncia ricco di musica. Il nuovo, in uscita per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy, è disponibile in presave. Dopo qualche indizio lasciato sui propri canali social è finalmente arrivato l’annuncio che le fan e i fan stavano aspettando: un nuovo capitolo, una nuova metamorfosi, nuove storie da raccontare per il femminile plurale che da sempre ...