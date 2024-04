La Rai dopo Amadeus | i nomi bomba per Sanremo | Eredità e Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 16 aprile 2024)l' addio dialla Rai chi prenderà il suo posto alla conduzione di, l'? A fare il punto della situazione ci hanno pensato i colleghi di TVBlog, ecco alcuni dettagli croccanti. “Per la conduzione dila persona giusta risponde al nome di Marco Liorni”, scrivono i colleghi del celebre portale che si occupa di televisione. Spazio anche per l’: Per quel che riguarda l’spazio ad un giovane ed in questo le quotazioni di Stefano De Martino sono in ascesa. Per il conduttore di STEP la conduzione dell‘appare certamente più adatta rispetto a quella di. Ma c’è anche un conduttore che sta in ...