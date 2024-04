La Promessa | anticipazioni 18 aprile | Gregorio fa una strana proposta a Pia Cruz pensa male di Jana

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 aprile 2024) La18: in questa puntata vedremoe Pia con le loro vicende matrimoniali e, Jimena,e Manuel. Ci sarà tensione tra la marchesa e la cameriera. La18vuole andarsene con Piae Pia due screenshot @la(Fotp da Facebook)Non vuole più lasciare il palazzo con Pia, per andare a vivere in una piccola abitazione sempre sui terreni dei marchesi, ma andare via proprio, per ricominciare daccapo. Cosa gli dirà sua moglie? Vi ricordate cosa le sta facendo il Castillo? Vuole andarsene per conto suo con lei, per continuare meglio il suo piano o per quale altro motivo?ce ...