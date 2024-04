La pelletteria in Valdarno Valdisieve | “Meno imprese e ordini”

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - “Conflitti armati, tensioni tra Cina e Stati Uniti, una produzione eccessiva negli anni passati, possibili cambiamenti nei gusti dei consumatori, le nuove regole europee sulle filiere e la conseguente diversificazione degli investimenti adottata dai grandi marchi a favore di regioni d'Italia con vantaggi fiscali rispetto alla Toscana. Sono tutte possibili concause delle difficoltà che il comparto delladel lusso, un pilastro della nostra economia, sta affrontando”. Così Simone Balducci, presidente dei pellettieri di Cna, nell'annunciare “La filiera del lusso e lo stato delladel”, il momento di riflessione organizzato per questo pomeriggio, 16 aprile, da Cnacon il patrocinio del Comune di ...

