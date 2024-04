La nuova tuttofare dovrà seguire gli altissimi standard Royal | tra cui essere pronta a spostarsi senza preavviso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 aprile 2024) A capo di valletti e cameriere in ogni dimoraspicca una figura che pochi osano contrastare: quella della housekeeper, la classica governante stile Downton Abbey. Da Buckingham Palace a Windsor, è lei a supervisionare la cura e il mantenimento di ogni stanza e salone, assicurandoe degni di un monarca. Ma lagovernante che Carlo III sta cercando in questi giorni per le sue dimore scozzesiaccontentarsi di uno degli stipendi più bassi mai pagati dalla Corona inglese. ...