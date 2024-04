La Miwa chiude la stagione al Palatedeschi 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento, certa del primo posto nel girone playout, si prepara ad affrontare l’ultimo impegno stagionale contro il Castanea Basket, squadra ancora coinvolta nella corsa alla salvezza insieme a Rende e Mola. Dopo la sconfitta indolore ottenuta in trasferta a Rende, l’obiettivo dei Boars ère lacon un successo davanti ai propri sostenitori, ma di certo non sarà facile, viste le motivazioni di Castanea, ancora incerta della permanenza in B Interregionale. Nella sfida di andata, la, dopo aver conquistato matematicamente la salvezza, uscì sconfitta dal campo di Castanea con il risultato finale di 58-56, dopo aver subito la rimonta avversaria, trascinata da Chakir e Ferenc, i due lunghi da tenere d’occhio in vista della prossima ...