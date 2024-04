La Meloni vuole Fiorello in Rai a tutti i costi? La risposta dello showman E su Amadeus | «Volevo ricordare che siamo due persone diverse»

L'annuncio ufficiale è atteso per il 26-28 aprile durante la convention di Pescara «Con Giorgia, l'Italia cambia l'Europa», ma ormai è ufficiale: Giorgia Meloni si candiderà come capolista in tutta ... (iltempo)

Giorgia Meloni in prima linea per far rimanere Fiorello in Rai. Dopo l'addio di Amadeus, che ha ufficializzato ieri il passaggio al Nove, il presidente del Consiglio non vuole che la tv di Stato ... (iltempo)