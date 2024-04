La mano sul cuore | poi si accascia a terra e muore | Mattia Giani era il cognato acquisito di Mancini “Siamo distrutti”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Al minuto 71 della partita Udinese – Roma, il difensore giallorosso N’Dicka si prostra amentre tiene lasul suo petto. Subito, un silenzio totale avvolge lo stadio e i soccorritori entrano in campo con il defibrillatore. Per fortuna, molte ore più tardi si scoprirà che il giovane di 24 anni ha sofferto di un’insufficienza respiratoria e quindi non è più in pericolo. In precedenza, in un match delle serie minori a Firenze, tra Lancillotto Campi e Castelfiorentino, un uomo di 26 anni,, sianch’egli al suolo con lasul petto, in una situazione simile a quella del difensore della Roma. Tuttavia,va in arresto cardiaco e viene dichiarato morto la mattina del lunedì 15 aprile, nel letto di un ...