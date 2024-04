La mafia arriva a Palazzo Chigi Ma è il 2012 | tremendo scivolone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Lata fino a? E il governo non si è accorto di niente? Possibile? Sono queste le domande che un lettore potrebbe essersi posto ieri leggendo pagina 19 della Stampa. Titolo a tutta pagina: “Favori al boss col cellulare di, l'uomo misterioso e ladi Roma”. Catenaccio: “Il processo Tritone ha svelato una galassia di connivenze tra clan e funzionari infedeli dello Stato. Un impiegato scolastico dialogava col ras Madaffari. E dai servizi qualcuno faceva ricerche per lui”. Il tema è interessante, non c'è che dire. E allora valeva la pena leggere il lungo articolo firmato da Andrea Palladino. «È in corso il processo Tritone», si legge, «il terzo per associazione mafiosa, inchiesta condotta dal pm romano Giovanni Musarò, che sta ...