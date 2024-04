La Giustizia nell’era di Giorgia Forte soltanto con i deboli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 aprile 2024) Ospite del Festival internazionale dell’Antimafia “L’Impegno di tutti” organizzato dall’associazione Wikimafia a Milano Nino Di Matteo ha messo in fila le riforme Cartabia e Nordio osservando una curiosa coincidenza con i desiderata di Licio Gelli e poi Silvio Berlusconi. Il magistrato, già componente del Consiglio superiore, ha passato in rassegna rapidamente le norme recentemente approvate dai governi di Mario Draghi eMeloni e quelle attualmente in discussione in Parlamento. Unaferoce con la povera gente e le persone comuni che si professa garantista per lasciare impunite le persone vicine al potere “Riforme costituzionali, separazione delle carriere, attenuazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, limitazione dell’utilizzo d’intercettazioni telefoniche e ambientali, abrogazione dell’abuso d’ufficio, modifica del ...