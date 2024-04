La Gipsoteca di Pisa si arricchisce delle collezioni di un privato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024)- 15 aprile. Grazie alla donazione di uncittadino e appassionatosta di antichità, il dottor Pablo Pazzi di Firenze, ladi Arte antica e Antiquarium dell’Università disi è arricchita di una nuova, importante, collezione. Si tratta di ben sessantasette esemplari di raffigurazioni antropomorfe preistoriche e protostoriche che spaziano dal Paleolitico europeo all’età dei metalli dell’Asia. Le raffigurazioni riguardano in gran parte di immagini femminili, realizzate in vari materiali come osso, pietra, terracotta, la maggior parte autentiche e in pochi casi repliche, che andranno a costituire un importante nucleoarcheologiche conservate nelladell’Università. “Le figurine donate non ...