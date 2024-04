La Ginnastica Petrarca vola ai campionati italiani giovanili

(Di martedì 16 aprile 2024) Una doppia qualificazione è stata conquistata anche dagli Allievi dellaArtistica Maschile Il fine settimana ha regalato particolari soddisfazioni alla società aretina che ha esultato con le ragazze delle squadre Allieve diritmica e con i ragazzi della categoria Allievi diartistica maschile che, in contemporanea, sono scesi in pedana nelle rispettive Zone Tecniche Interregionali dove hanno conquistato ben quattro qualificazioni per le finali nazionali. Le formazioni femminili hanno gareggiato a Roma nel Campionato di Squadra Gold Allieve. Il miglior risultato nella fase interregionale ha portato la firma delle ginnaste della categoria Allieve3 che, dopo la vittoria del titolo toscano, sono riuscite a emergere anche a livello interregionale: Letizia Sandroni, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis si sono ...

