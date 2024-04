La donna che ha sposato in carcere l’assassino di Willy | “Non certo notorietà | lo amo”

(Di martedì 16 aprile 2024) Mario Pincarelli, condannato in via definitiva a 21 anni per l’omicidio diMonteiro Duarte, si èmartedì 16 su Perizona.it

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Visto che non c?è più Enzo Baroni, il ‘ Santone ’ della prima edizione, l?intento in questa seconda stagione era di avere il primo Santone donna . Così come abbiamo un ... (calcioweb.eu)

"Quel cane sul balcone viene maltrattato". Posta la foto dell’animale e l’indirizzo, ma non è vero: a processo per diffamazione - 24 su un balcone che sarà due metri quadrati, sotto l’indifferenza di tutti – era la sua denuncia – Dalle prime ore del pomeriggio arriva il sole e picchia pericolosamente fino al tramonto in questi ...milano.repubblica

Violenza donne, Semenzato presenta corto “La Preda”: denuncia fondamentale - Roma, 16 apr - Si chiama “La preda” ed è un cortometraggio che, in pochi minuti, mostra mirabilmente come un incontro apparentemente piacevole possa trasformarsi, per la donna, in un incubo di violenz ...9colonne

Incidente Pesaro oggi, schianto frontale tra un camion e un’auto: morta una donna - La tragedia nel Comune di Vallefoglia lungo la Nazionale. I testimoni: “Abbiamo sentito un boato e siamo corsi sul posto” ...ilrestodelcarlino