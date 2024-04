La difesa europea ha un problema di materie prime

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2024 "Sono contrario a investimenti per la guerra. Sono favorevole invece a investimenti per la politica estera volti anche alla difesa . Credo che le nostre forze ... (iltempo)

La Russa: Investire in difesa significa investire in libertà - (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Credo che tutti si stiano convincendo che investire in difesa non è un investimento a fondo perduto, ma è un investimento per la libertà, per la nostra indipende ...affaritaliani

Aborto tra i diritti umani europei: l'Europarlamento dice sì, i vescovi protestano - Sembra che l’Europa stia vivendo sempre più il piano inclinato della cultura della morte. Dopo la Francia, che ha incluso nella sua Costituzione la libertà di abortire (il diritto all’aborto tout cour ...acistampa

RENZI: VON DER LEYEN - Von der Leyen “ha fallito. Ha strizzato l’occhio a Orban, tentennato sulle riforme istituzionali e imposto un’ideologia green che ha distrutto le aziende. Forza Italia difende Ursula, io spero che sal ...9colonne