La denuncia del ristoratore | Hanno picchiato mia moglie due volte Voglio mollare tutto

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 16 aprile 2024) "Miaè stata picchiata duee ora non vuole più venire a lavoro. Non dormiamo la notte, non so se arriviamo alla prossima estate". Francesco Parrella è il titolare di A' Taverna do' Re, ristorante del centro di Napoli, in zona piazza Municipio, a 10 passi contati dall'ingresso del...