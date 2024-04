La Consar vuole la finale

(Di martedì 16 aprile 2024) "Si può fare? Certo che si può fare". Alessandro Bovolenta non è il tipo che si fa impressionare dagli ostacoli. L’opposto giallorosso lo ha dimostrato l’altra sera, trascinando laal terzo 3-0 casalingo consecutivo dei playoff, e annientando Grottazzolina, che aveva vinto la regular season senza mai conoscere l’onta della sconfitta col massimo scarto. Nella seconda gara di fila da ‘dentro o fuori’, il sestetto di coach Bonitta ha risposto con una prestazione gagliarda, in grado di entusiasmare i duemila del Pala de André, soprattutto nel frangente cruciale del 2° set, contraddistinto da quei 6 set ball annullati. Laha fatto festa, ma da ieri mattina ha ovviamente già iniziato a pensare alla decisiva gara3 di domani, alle 20.30, a Grottazzolina. Chi vince, va in: "Sappiamo quello che ci aspetta nella loro tana – ...

