La cometa Pons-Brooks | come e quando vederla

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 aprile 2024) La: un fenomeno da non perdere La, conosciuta per le sue corna diaboliche, è un evento celeste unico che appare solo ogni 71 anni. Dopo essere stata visibile agli osservatori terrestri negli anni ’50, ha mostrato improvvisi picchi di luminosità, attirando l’attenzione di esperti e appassionati. Un astrofotografo racconta Eliot Herman, astrofotografo e biotecnologo in pensione dell’Università dell’Arizona, ha definito laeccezionale per la sua luminosità in aumento e per le rapide trasformazioni che ha subito nel corso dei mesi. Un’incredibile metamorfosi Laverde è diventata protagonisti ...