La Cassazione annulla l’assoluzione di uno strupratore | «Il “no” vale sempre | anche se la donna non fugge»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 aprile 2024) Il detto latino vis grata puellae – «l’aggressività è gradita alla fanciulla» – è «una massima anacronistica», che non può essere usata per giustificare gli autori di uno stupro. È con queste parole che lo scorso 2 aprile la Corte dihato la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo, il 23 giugno 2022, aveva assolto l’autore di una violenza sessuale. In questi giorni i Supremi giudici hanno rese note le motivazioni del verdetto che ha ribaltato la sentenza di secondo grado. «La corte d’appello – scrivono gli Ermellini – ha più volte evidenziato l’assenza di una reazione fisica della persona offesa, nonché l’assenza di segni esteriori indicativi di una violenza, facendo richiamo alla anacronistica massima della vis grata puellae, assunto in base al quale laha un onere di resistenza, forte e costante, ...