Kim è il sogno in difesa | il Napoli pensa al prestito

Kim Min-jae non gioca più al Bayern Monaco , Tuchel gli preferisce de Light e Dier: "Vincono le partite, lavorano bene tra loro. Non c'è motivo di cambiare in questo momento". L'ex Napoli amaro: "Non ... (fanpage)

Ormai Kim non è più titolare al Bayern Monaco e l'Inter potrebbe approfittare della situazione per piazzare un colpo importante nella prossima estate.Continua a leggere (fanpage)

Il Mattino - Pazza idea Napoli: riportare Min-jae Kim in azzurro! Il piano per convincere il Bayern - Pazza idea Napoli: riportare in azzurro Min-jae Kim. A svelare questo clamoroso piano di calciomercato è l'edizione odierna de Il Mattino che svela come il difensore della Corea del Sud, attualmente i ...msn

Blitz Giuntoli: soffia Kim a Napoli e Inter - Kim è una riserva di lusso al Bayern Monaco: le big di Serie A sognano di riportare il difensore coreano in Italia Intanto è pronto all’approdo in Campania Manna, non più operativo alla Continassa ...calciomercato

Il Mattino – Il Napoli pensa a Kim per la difesa: ritorno difficile, c’è anche la Juve - In casa Napoli il ruolo del difensore è una vera priorità per la società azzurra. De Laurentiis e Manna sono già al lavoro, tanti profili nel mirino ma il ...iamnaples