Killer e vittima amici da 10 anni Il movente | la casa contesa

(Di martedì 16 aprile 2024) Sarà svolta oggi l’autopsia sul corpo di Satpal Singh, il muratore indiano 54enne, padre di due figli, ucciso sabato scorso da un colpo di pistola sparato a bruciapelo dall’ex sottoufficiale dei carabinieri Giuseppe Valetti, 78, che ha poi tentato di farla finita usando la stessa arma contro di sé. Al centro del dramma, hanno ricostruito gli agenti della Mobile e il pm di turno Francesco Carlo Milanesi, c’era unain via Corsica, la miccia dell’esplosione della violenza. Stando alla ricostruzione finora definita da inquirenti e investigatori, tra l’anziano e la famiglia della, in Italia da tempo, c’era una conoscenza che durava da almeno una decina di. Il figlio maggiore di Singh, 28– il fratello ha un anno in meno – si era prestato a fare da ...

