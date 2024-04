“Khady | ascolta bene” Isola dei Famosi | Vladimir lo dice in faccia alla naufraga

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Tanti colpi di scena durante l’ultima puntata dell’deiandata in onda lunedì 15 aprile 2024. C’è stata la prima eliminazione, quella di Luce Caponegro, e ovviamente ci sono state le temute nomination. Nel corso della terza puntata sono stati quattro i concorrenti immuni: Alvina Verecondi Scortecci,Gueye, Pietro Fanelli e Marina Suma, che ha subito un brutto infortunio in diretta proprio durante la prova per ottenere ilfit. I naufraghi hanno deciso chi mandare al televoto nel corso della prossima puntata del programma, che andrà n onda giovedì 18 aprile sempre in prima serata su Canale 5. I concorrenti nominati sono: Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese, Francesco Benigno e Peppe Di Napoli. A questi si aggiunge Joe Bastianich, nominato dal leader della puntata, il ballerino Samuel ...