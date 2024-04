Kate vorrebbe vivere nell’isolata dépendance di Anmer Hall Ma William frena | è lontano dalla scuola e dovrebbe pagare lui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 - La principessa, in cura per il cancro, starebbe meglio in una casa più grande, maesita a ristrutturare per non finire nel vortice di critiche che lo hanno già investito riguardo a finanziamenti pubblici alla casa reale. Secondo il Mirror il principe ha deciso didi persona una eventuale ristrutturazione dell'amato cottage di, già rifugio della coppia in passato.è una dependance poco conosciuta nonloro casa, l'Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire. Stile classico in mattoni rossi per la principessa, sotto chemio, potrebbe essere ideale, inoltre è più grande dell'Adelaide Cottage, che ha solo 4 camere da letto, ed è isolata nella tenuta di Sandringham. ...